Терехов запропонував створити фонд оперативного реагування на НС в енергетиці

Мер Ігор Терехов зустрівся з представниками ЮНІСЕФ, посольств, дипломатичних місій та Європейського інвестиційного банку, передають у пресслужбі міськради.

Міський голова наголосив: енергетична система – основа життєдіяльності всього міста. Зважаючи на це, він запропонував партнерам спільно створити фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації в енергетиці.

“Ми розуміємо, що надзвичайні ситуації траплятимуться. Нам необхідно створити фонд, у якому будуть резервні трансформатори і когенераційне обладнання. Ми мали випадки, коли ракети знищували нове енергетичне устаткування. Тому важливо створити механізм миттєвого реагування”, – сказав Терехов.

Своєю чергою, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде зазначив, що міська влада в Харкові показує ефективність у реалізації різних програм.

“Завдяки підтримці ЮНІСЕФ у Харкові вже реалізовані десятки важливих проєктів у сферах водопостачання, освіти, екології, охорони здоровʼя тощо. Сторони домовилися розширити співпрацю протягом наступного року”, – додали у мерії.