Генштаб: 19 штурмов РФ сдержали СОУ на Харьковщине

Украина 08:12   21.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 19 штурмов РФ сдержали СОУ на Харьковщине

Утром 21 октября Генштаб ВСУ сообщил, где в Харьковской области пытались прорваться российские войска. 

На Южно-Слобожанском направлении было 11 боев в районе Волчанска.

На Купянском – оккупанты атаковали позиции ВСУ восемь раз около Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4364 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4335 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери врага, по данным Генштаба, следующие:

Читайте также: ВСУ могли вернуть территории на трех направлениях Харьковщины – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
