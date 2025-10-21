Генштаб: 19 штурмів РФ стримали СОУ на Харківщині

Вранці 21 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, де на Харківщині намагалися прорватися російські війська.

На Південно-Слобожанському напрямку було 11 боїв у районі Вовчанська.

На Куп’янському – окупанти атакували позиції ЗСУ вісім разів біля Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби відбулося 202 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

