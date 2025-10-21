Куда била РФ и что повреждено на Харьковщине, сообщил Синегубов
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, из-за обстрелов врага, на Харьковщине пострадали девять людей.
«В г. Харьков острую реакцию на стресс испытали 63-летний и 48-летний мужчины и женщины 45, 47, 50, 61, 67, 76 лет; в с. Подолы Куриловской громады получил ранения 65-летний мужчина», – сообщил Синегубов.
Также начальник ХОВА напомнил, что в ночь на 21 октября россияне ударили по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова.
В течение суток по Харьковской области прилетело следующее вооружение:
- девять КАБов;
- два БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждены 14 частных домов.
Напомним, в ночь на 21 октября Харьков атаковали КАБы. В городе прогремели минимум четыре взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» по Индустриальному и Немышлянскому районам. В Индустриальном – под ударом был частный сектор, там повреждено не менее 15 домов. Городской голова сообщил, что известно о девяти пострадавших. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о восьми пострадавших в результате удара КАБами по Харькову. У всех — острый шок. Это женщины в возрасте 63, 66, 61, 50 и 45 лет, а также мужчины в возрасте 48, 47 и 63 лет.
