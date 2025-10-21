Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

Куди била РФ і що пошкоджено на Харківщині, повідомив Синєгубов

Події 08:57   21.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Куди била РФ і що пошкоджено на Харківщині, повідомив Синєгубов

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, через обстріли ворога на Харківщині постраждали дев’ять людей. 

“У м. Харків гострої реакції на стрес зазнали 63-річний і 48-річний чоловіки та жінки 45, 47, 50, 61, 67, 76 років; у с. Подоли Курилівської громади зазнав поранень 65-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.

Також начальник ХОВА нагадав, що в ніч проти 21 жовтня росіяни вдарили по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова.

Протягом доби по Харківській області прилетіло таке озброєння:

  • дев’ять КАБів;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілу пошкоджені 14 приватних будинків.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня Харків атакували КАБи. У місті прогриміли щонайменше чотири вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” по Індустріальному та Немишлянському районах. В Індустріальному – під ударом був приватний сектор, там пошкоджені щонайменше 15 будинків. Міський голова повідомив, що відомо про дев’ятьох постраждалих. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про вісьмох постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову. У всіх – гострий шок. Це жінки віком 63, 66, 61, 50 та 45 років, а також чоловіки віком 48, 47 та 63 роки.

Читайте також: Генштаб: 19 штурмів РФ стримали СОУ на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У прокуратурі повідомили про 11 жертв російського авіаобстрілу в Харкові
У прокуратурі повідомили про 11 жертв російського авіаобстрілу в Харкові
21.10.2025, 09:43
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: доба почалась з ударів по місту
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: доба почалась з ударів по місту
21.10.2025, 09:03
Харків атакували КАБами, вже дев’ятеро постраждалих – Терехов
Харків атакували КАБами, вже дев’ятеро постраждалих – Терехов
21.10.2025, 09:16
ЗСУ могли повернути території на трьох напрямках Харківщини – ISW
ЗСУ могли повернути території на трьох напрямках Харківщини – ISW
21.10.2025, 07:21
Сьогодні 21 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 жовтня 2025: яке свято та день в історії
21.10.2025, 06:00
Удари по Харкову та області: у ДСНС повідомили про пожежі через “прильоти”
Удари по Харкову та області: у ДСНС повідомили про пожежі через “прильоти”
21.10.2025, 08:23

Новини за темою:

20.10.2025
Сім’я постраждала через ранковий обстріл Харківщини, серед них двоє дітей
10.10.2025
Про наслідки російських обстрілів розповів Синєгубов
06.10.2025
Найважчий день за тиждень для Харкова назвав Терехов (інфографіка)
06.10.2025
У Харкові через обстріли не ходять деякі тролейбуси: інформація мерії
03.10.2025
13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото, відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Куди била РФ і що пошкоджено на Харківщині, повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 08:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, через обстріли ворога на Харківщині постраждали дев’ять людей. ".