Куди била РФ і що пошкоджено на Харківщині, повідомив Синєгубов

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, через обстріли ворога на Харківщині постраждали дев’ять людей.

“У м. Харків гострої реакції на стрес зазнали 63-річний і 48-річний чоловіки та жінки 45, 47, 50, 61, 67, 76 років; у с. Подоли Курилівської громади зазнав поранень 65-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.

Також начальник ХОВА нагадав, що в ніч проти 21 жовтня росіяни вдарили по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова.

Протягом доби по Харківській області прилетіло таке озброєння:

дев’ять КАБів;

два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілу пошкоджені 14 приватних будинків.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня Харків атакували КАБи. У місті прогриміли щонайменше чотири вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” по Індустріальному та Немишлянському районах. В Індустріальному – під ударом був приватний сектор, там пошкоджені щонайменше 15 будинків. Міський голова повідомив, що відомо про дев’ятьох постраждалих. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про вісьмох постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову. У всіх – гострий шок. Це жінки віком 63, 66, 61, 50 та 45 років, а також чоловіки віком 48, 47 та 63 роки.