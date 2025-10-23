Днем +16, ночью заморозки. Прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 24 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков, будет облачно с прояснениями.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​ожидают местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, но на поверхности почвы местами возможны заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​прогреется до 11 – 16° тепла.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.

Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3 – 5° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 13 – 15° тепла.