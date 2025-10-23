Днем +16, ночью заморозки. Прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 24 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков, будет облачно с прояснениями.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, днем ожидают местами порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, но на поверхности почвы местами возможны заморозки ❄️ 0 – 3°, днем прогреется до 11 – 16° тепла.
В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3 – 5° тепла, днем столбик термометра поднимется до 13 – 15° тепла.
Читайте также: Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Днем +16, ночью заморозки. Прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 20:05;