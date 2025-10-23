Вдень +16, вночі – заморозки. Прогноз погоди на 24 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 24 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤, буде хмарно з проясненнями.🌥

Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень очікують місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, але на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки❄️ 0 – 3°, вдень прогріється до 11 – 16° тепла.

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.🌤

Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 3 – 5° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 13 – 15° тепла.