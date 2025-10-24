Где и для каких фур на Харьковщине ограничили движение
Об ограничениях на Харьковщине сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.
«Вводится ограничение движения на путепроводе (через железнодорожный путь) автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Должанский км 484+589 для тяжеловесных транспортных средств, масса которых превышает 15 т и нагрузка на ось превышает 7,5 т», – уточнили в сообщении.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что на Харьковщине возобновляют работу автоматические комплексы габаритно-весового контроля (WIM). Об этом сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры. Комплексы установлены на участках трассы: автомобильная дорога М-03 Киев – Харьков – Должанский (отрезок Харьков – Чугуев); автомобильная дорога Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград (отрезок Селекционное – Тарановка). В сообщении также напоминают, что превышение габаритно-весовых норм – нарушение закона. И за это предусмотрена административная ответственность.
