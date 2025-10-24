Де і для яких фур на Харківщині обмежили рух

Про обмеження на Харківщині повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

“Вводиться обмеження руху на шляхопроводі (через залізничну колію) автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський км 484+589 для великовагових транспортних засобів, маса яких перевищує 15 т та навантаження на вісь перевищує 7,5 т”, – уточнили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що на Харківщині відновлюють роботу автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю (WIM). Про це повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури. Комплекси встановлені на ділянках траси: автомобільна дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський (відрізок Харків – Чугуїв);

автомобільна дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград (відрізок Селекційне – Таранівка). У повідомленні також нагадали, що перевищення габаритно-вагових норм – порушення закону. І за це передбачена адміністративна відповідальність.