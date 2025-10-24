Live
  • Пт 24.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Де і для яких фур на Харківщині обмежили рух

Транспорт 10:01   24.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де і для яких фур на Харківщині обмежили рух

Про обмеження на Харківщині повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

“Вводиться обмеження руху на шляхопроводі (через залізничну колію) автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський км 484+589 для великовагових транспортних засобів, маса яких перевищує 15 т та навантаження на вісь перевищує 7,5 т”, – уточнили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що на Харківщині відновлюють роботу автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю (WIM). Про це повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури. Комплекси встановлені на ділянках траси: автомобільна дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський (відрізок Харків – Чугуїв);
автомобільна дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград (відрізок Селекційне – Таранівка). У повідомленні також нагадали, що перевищення габаритно-вагових норм – порушення закону. І за це передбачена адміністративна відповідальність.

Читайте також: У 24 тисячі гривень оцінили екоінспектори збитки природному середовищу через удари РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
РФ сьогодні атакувала Індустріальний район у Харкові – Терехов (доповнено)
РФ сьогодні атакувала Індустріальний район у Харкові – Терехов (доповнено)
24.10.2025, 11:19
За добу на Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – дані Генштабу на 08:00
За добу на Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – дані Генштабу на 08:00
24.10.2025, 08:08
Новини Харкова – головне за 24 жовтня: вибухи в місті, ситуація на фронті
Новини Харкова – головне за 24 жовтня: вибухи в місті, ситуація на фронті
24.10.2025, 11:13
ISW: росіяни знову просунулися в Куп’янську, а на півночі у ворога є проблеми
ISW: росіяни знову просунулися в Куп’янську, а на півночі у ворога є проблеми
24.10.2025, 07:18
Потяги в Україні їдуть із затримкою та в об’їзд – все через обстріли РФ
Потяги в Україні їдуть із затримкою та в об’їзд – все через обстріли РФ
24.10.2025, 08:25
Сьогодні 24 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 жовтня 2025: яке свято та день в історії
24.10.2025, 06:00

Новини за темою:

07.07.2025
Спека на Харківщині: обмеження для вантажівок, прогноз синоптиків
30.06.2025
З 1 липня на Харківщині обмежать рух транспорту – чому
29.07.2024
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)
02.07.2024
Вантажівка підірвалася на міні в Харківській області: водій не постраждав
28.06.2024
На Харківщині з 1 липня обмежать рух вантажного транспорту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де і для яких фур на Харківщині обмежили рух», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 10:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обмеження на Харківщині повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.".