Сильный ветер, ливень: жителей Харьковщины предупредили об опасности в субботу
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 25 октября.
«По городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с; утром и днем сильный дождь. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Они призывали жителей быть внимательными и осторожными.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует также похолодание в некоторых регионах Украины в субботу.
«25 октября в Украине ночью — дожди, днем дожди пройдут только на севере и востоке. Температура воздуха снизится на западе и севере до +8+12 градусов, на остальной территории будет тепло +12+18 градусов. Ветер на выходных повсюду западный, сильный», — пишет Диденко.
Читайте также: Днем +16, ночью заморозки. Прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сильный ветер, ливень: жителей Харьковщины предупредили об опасности в субботу», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 13:43;