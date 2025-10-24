Сильный ветер, ливень: жителей Харьковщины предупредили об опасности в субботу

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 25 октября.

«По городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с; утром и днем ​​сильный дождь. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Они призывали жителей быть внимательными и осторожными.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует также похолодание в некоторых регионах Украины в субботу.

«25 октября в Украине ночью — дожди, днем ​​дожди пройдут только на севере и востоке. Температура воздуха снизится на западе и севере до +8+12 градусов, на остальной территории будет тепло +12+18 градусов. Ветер на выходных повсюду западный, сильный», — пишет Диденко.