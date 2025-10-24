Сильний вітер та злива: жителів Харківщини попередили про небезпеку в суботу
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 25 жовтня.
«По місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с; вранці та вдень значний дощ. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Вони закликали жителів бути уважними та обережними.
Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує і похолодання в деяких регіонах України в суботу.
«25-го жовтня в Україні вночі – дощі, вдень дощі пройдуть лише на півночі та сході. Температура повітря знизиться на заході та півночі до +8+12 градусів, на решті території буде тепло, +12+18 градусів. Вітер вихідними повсюди західний, сильний», – пише Діденко.
Читайте також: Вдень +16, вночі – заморозки. Прогноз погоди на 24 жовтня у Харкові й області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вітер, ливень, новини Харкова, погода, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сильний вітер та злива: жителів Харківщини попередили про небезпеку в суботу», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 13:43;