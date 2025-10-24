Live
Сильний вітер та злива: жителів Харківщини попередили про небезпеку в суботу

Суспільство 13:43   24.10.2025
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 25 жовтня.

«По місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с; вранці та вдень значний дощ. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Вони закликали жителів бути уважними та обережними.

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує і похолодання в деяких регіонах України в суботу.

«25-го жовтня в Україні вночі – дощі, вдень дощі пройдуть лише на півночі та сході. Температура повітря знизиться на заході та півночі до +8+12 градусів, на решті території буде тепло, +12+18 градусів. Вітер вихідними повсюди західний, сильний», – пише Діденко.

Читайте також: Вдень +16, вночі – заморозки. Прогноз погоди на 24 жовтня у Харкові й області

Автор: Вікторія Яковенко
