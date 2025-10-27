Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины
Перед судом предстанет 58-летний директор коммунального предприятия из Богодуховского района, который, по версии следствия, допустил масштабное загрязнение окружающей среды неочищенными стоками.
В течение длительного времени не функционировали надлежащим образом очистные сооружения. Здания частично разрушены, металлические части поржавели, а конструкции поросли растительностью, поэтому обеззараживание сточных вод фактически отсутствовало, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В лаборатории установили превышение допустимых норм содержания аммония, нитратов, фосфора и плотного остатка, что создает опасность для окружающей среды и может привести к деградации почв.
Кроме того, зафиксирован факт сброса сточных вод ненормативного качества из очистных сооружений предприятия в реку Карамушина, которая находится в пределах Валковской громады Богодуховского района.
Выявлены многочисленные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сбросы содержали токсины, которые могут вызвать эвтрофикацию и привести к гибели водной флоры и фауны и распространению патогенов.
В результате халатного отношения руководителя КП к выполнению служебных обязанностей окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 415 тысяч гривен, добавляют в прокуратуре.
Обвиняемого будут судить в Валковском райсуде Харьковской области по фактам загрязнения земель, нарушения правил охраны вод и служебной халатности (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 367 УКУ).
Как сообщала ранее МГ «Объектив», в 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб окружающей среде из-за ударов РФ по административному зданию зерноочистительного комплекса «Заря». Так, произошло загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения.
Читайте также: Принуждал работать бесплатно: в Харькове будут судить предпринимателя
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, суд, Харьковская областная прокуратура, экология;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 19:57;