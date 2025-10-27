Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины

Перед судом предстанет 58-летний директор коммунального предприятия из Богодуховского района, который, по версии следствия, допустил масштабное загрязнение окружающей среды неочищенными стоками.

В течение длительного времени не функционировали надлежащим образом очистные сооружения. Здания частично разрушены, металлические части поржавели, а конструкции поросли растительностью, поэтому обеззараживание сточных вод фактически отсутствовало, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В лаборатории установили превышение допустимых норм содержания аммония, нитратов, фосфора и плотного остатка, что создает опасность для окружающей среды и может привести к деградации почв.

Кроме того, зафиксирован факт сброса сточных вод ненормативного качества из очистных сооружений предприятия в реку Карамушина, которая находится в пределах Валковской громады Богодуховского района.

Выявлены многочисленные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сбросы содержали токсины, которые могут вызвать эвтрофикацию и привести к гибели водной флоры и фауны и распространению патогенов.

В результате халатного отношения руководителя КП к выполнению служебных обязанностей окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 415 тысяч гривен, добавляют в прокуратуре.

Обвиняемого будут судить в Валковском райсуде Харьковской области по фактам загрязнения земель, нарушения правил охраны вод и служебной халатности (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 367 УКУ).

