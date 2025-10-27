Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины

Общество 19:57   27.10.2025
Елена Нагорная
Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины

Перед судом предстанет 58-летний директор коммунального предприятия из Богодуховского района, который, по версии следствия, допустил масштабное загрязнение окружающей среды неочищенными стоками.

В течение длительного времени не функционировали надлежащим образом очистные сооружения. Здания частично разрушены, металлические части поржавели, а конструкции поросли растительностью, поэтому обеззараживание сточных вод фактически отсутствовало, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В лаборатории установили превышение допустимых норм содержания аммония, нитратов, фосфора и плотного остатка, что создает опасность для окружающей среды и может привести к деградации почв.

Кроме того, зафиксирован факт сброса сточных вод ненормативного качества из очистных сооружений предприятия в реку Карамушина, которая находится в пределах Валковской громады Богодуховского района.

Выявлены многочисленные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сбросы содержали токсины, которые могут вызвать эвтрофикацию и привести к гибели водной флоры и фауны и распространению патогенов.

В результате халатного отношения руководителя КП к выполнению служебных обязанностей окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 415 тысяч гривен, добавляют в прокуратуре.

Обвиняемого будут судить в Валковском райсуде Харьковской области по фактам загрязнения земель, нарушения правил охраны вод и служебной халатности (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 367 УКУ).

Как сообщала ранее МГ «Объектив», в 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб окружающей среде из-за ударов РФ по административному зданию зерноочистительного комплекса «Заря». Так, произошло загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения.

Читайте также: Принуждал работать бесплатно: в Харькове будут судить предпринимателя

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Прорыв Белгородской дамбы: как это может повлиять на ситуацию на Харьковщине
Прорыв Белгородской дамбы: как это может повлиять на ситуацию на Харьковщине
27.10.2025, 14:58
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
Убийство в Харькове: что произошло и кого подозревают
27.10.2025, 15:29
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие
27.10.2025, 14:24
ISW: СОУ, вероятно, продвинулись на Купянском и Боровском направлениях
ISW: СОУ, вероятно, продвинулись на Купянском и Боровском направлениях
27.10.2025, 07:18
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
27.10.2025, 16:55
Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины
Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины
27.10.2025, 19:57

Новости по теме:

27.10.2025
Сотни улиц еще нужно переименовать в Харькове и области — деколонизаторы 📹
27.10.2025
Прекратится ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
27.10.2025
С парковки в Харькове угнали авто: полиция задержала 71-летнего мужчину
27.10.2025
Грипп пришел в Харьковскую область — зарегистрирован первый случай
27.10.2025
Радиодиктант национального единства-2025: как писали в Харькове (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Стоки из неработающих очистных сооружений сбрасывали в природу Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2025 в 19:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед судом предстанет 58-летний директор КП из Богодуховского района, который, по версии следствия, допустил масштабное загрязнение окружающей среды неочищенными стоками.".