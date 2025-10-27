Стоки з непрацюючих очисних споруд скидали у природу Харківщини

Перед судом постане 58-річний директор комунального підприємства з Богодухівського району, який, за версією слідства, допустив масштабне забруднення довкілля неочищеними стоками.

Протягом тривалого часу не функціонували належним чином очисні споруди. Будівлі частково зруйновані, металеві частини заіржавіли, а конструкції поросли рослинністю, тож знезараження стічних вод фактично було відсутнє, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У лабораторії встановили перевищення допустимих норм вмісту амонію, нітратів, фосфору та щільного залишку, що створює небезпеку для довкілля та може призвести до деградації ґрунтів.

Крім того, зафіксований факт скидання стічних вод ненормативної якості з очисних споруд підприємства до річки Карамушина, що знаходиться у межах Валківської територіальної громади Богодухівського району.

Виявлено численні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин. Скиди містили токсини, що можуть викликати евтрофікацію та призвести до загибелі водної флори й фауни і поширення патогенів.

Внаслідок недбалого ставлення очільника КП до виконання службових обов’язків довкіллю завдано збитків на суму понад 415 тисяч гривень, додають у прокуратурі.

Обвинуваченого судитимуть у Валківському районному суді Харківської області за фактами забруднення земель, порушення правил охорони вод та службової недбалості (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 367 ККУ).

