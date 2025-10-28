Live
«Всего горожане не знают» — Синегубов об «энергетическом острове» в Харькове

Записано 15:42   28.10.2025
Виктория Яковенко
В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов осторожно объяснил, что такое «энергетический остров», который продолжают создавать в Харькове.

Сначала Синегубов напомнил, что регион переживал блэкауты в 2022-м, 2023-м, 2024-м годах, тогда перезапускали систему отопления восемь раз. Он называет этот опыт уникальным.

«На самом деле всего горожане не знают. Но, действительно, наши полномочия для того и есть, чтобы удержать постоянное прохождение отопительного сезона. Этот печальный опыт наталкивает на новые решения, чтобы мы имели определенный запас. И в случае чрезвычайных событий и отключений энерго- и теплогенерирующих предприятий сохранили, во-первых, систему предоставления этих услуг, а во-вторых — эти услуги. В этих условиях мы реализуем эту политику шаг за шагом. Любое решение очень дорого стоит, однако, на первом месте – прохождение отопительного сезона и создание таких энергоостровов», – отметил глава ХОВА.

Он акцентирует внимание: враг все видит и слышит. Потому об этом говорят ограниченно.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в начале октября, когда из-за российских атак на энергосистему Украины, в том числе в Харькове, ввели аварийные отключения электроэнергии, мэр Игорь Терехов объяснил МГ «Объектив»: в городе продолжают создавать «энергетический остров». Результаты этой работы и почувствовали харьковчане. Несмотря на отсутствие электричества в городе многое работало, в частности, общественный электротранспорт и централизованное водоснабжение.

