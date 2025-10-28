«Всього містяни не знають» – Синєгубов про «енергетичний острів» в Харкові

В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов обережно пояснив, що таке «енергетичний острів», який продовжують створювати в Харкові.

Спершу Синєгубов нагадав, що регіон переживав блекаути у 2022-му, 2023-му, 2024-му роках, тоді перезапускали систему опалення вісім разів. Він називає цей досвід унікальним.

«Насправді всього містяни не знають. Але, дійсно, наші повноваження для того і є, щоб втримати стале проходження опалювального сезону. Той сумний досвід наштовхує на нові рішення, щоб ми мали певний запас. Та у випадку надзвичайних подій і відключень енерго- і теплогенеруючих підприємств зберегли, по-перше, систему надання цих послуг, а по-друге – ці послуги. В цих умовах ми реалізуємо цю політику крок за кроком. Будь-яке рішення дуже дорого коштує, однак, на першому місці – проходження опалювального сезону і створення таких енергоостровів», – зазначив голова ХОВА.

Він акцентує: ворог все бачить і чує. Тому про це кажуть обмежено.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, на початку жовтня, коли через російські атаки на енергосистему України в тому числі в Харкові запровадили аварійні відключення електроенергії, мер Ігор Терехов пояснив МГ «Об’єктив»: у місті продовжують створювати «енергетичний острів». Результати цієї роботи й відчули харків’яни. Попри відсутність електрики в місті багато що працювало, зокрема громадський електротранспорт та централізоване водопостачання.