Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

«Всього містяни не знають» – Синєгубов про «енергетичний острів» в Харкові

Записано 15:42   28.10.2025
Вікторія Яковенко
«Всього містяни не знають» – Синєгубов про «енергетичний острів» в Харкові Скриншот

В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов обережно пояснив, що таке «енергетичний острів», який продовжують створювати в Харкові.

Спершу Синєгубов нагадав, що регіон переживав блекаути у 2022-му, 2023-му, 2024-му роках, тоді перезапускали систему опалення вісім разів. Він називає цей досвід унікальним.

«Насправді всього містяни не знають. Але, дійсно, наші повноваження для того і є, щоб втримати стале проходження опалювального сезону. Той сумний досвід наштовхує на нові рішення, щоб ми мали певний запас. Та у випадку надзвичайних подій і відключень енерго- і теплогенеруючих підприємств зберегли, по-перше, систему надання цих послуг, а по-друге – ці послуги. В цих умовах ми реалізуємо цю політику крок за кроком. Будь-яке рішення дуже дорого коштує, однак, на першому місці – проходження опалювального сезону і створення таких енергоостровів», – зазначив голова ХОВА.

Він акцентує: ворог все бачить і чує. Тому про це кажуть обмежено.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, на початку жовтня, коли через російські атаки на енергосистему України в тому числі в Харкові запровадили аварійні відключення електроенергії, мер Ігор Терехов пояснив МГ «Об’єктив»: у місті продовжують створювати «енергетичний острів». Результати цієї роботи й відчули харків’яни. Попри відсутність електрики в місті багато що працювало, зокрема громадський електротранспорт та централізоване водопостачання.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові встановлять низку меморіальних дошок: кому присвятять
У Харкові встановлять низку меморіальних дошок: кому присвятять
28.10.2025, 16:19
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
На Лозівщині без світла залишаються 4 тисячі абонентів, що з опаленням – ОВА
На Лозівщині без світла залишаються 4 тисячі абонентів, що з опаленням – ОВА
28.10.2025, 12:41
“Велика загроза”: чи можна захистити Харків від FPV-дронів, відповів Синєгубов
“Велика загроза”: чи можна захистити Харків від FPV-дронів, відповів Синєгубов
28.10.2025, 11:05
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік
27.10.2025, 22:10
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
28.10.2025, 13:14

Новини за темою:

25.10.2025
Через російські обстріли Лозова залишилася без світла і води
22.10.2025
На Харківщині почалися аварійні відключення через обстріли
21.10.2025
На Чернігівщині не можуть повернути світло через безперервну атаку БпЛА
21.10.2025
“Я не хочу коментувати ці питання”: Терехов про готовність міста до блекауту
17.10.2025
У Харківській області запроваджували аварійні відключення світла (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Всього містяни не знають» – Синєгубов про «енергетичний острів» в Харкові», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 15:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов обережно пояснив, що таке «енергетичний острів», який продовжують створювати в Харкові.".