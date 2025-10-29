Четверо людей пострадали из-за российских обстрелов – Синегубов
Утром 29 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ВС РФ ударили по семи населенным пунктам области.
«В с. Шевченко Первое Близнюковской громады пострадала 75-летняя женщина; в с. Рубленое Ольховатской громады пострадали 52-летняя женщина и 56-летний мужчина; в г. Изюм пострадал 49-летний мужчина», – передает Синегубов.
В течение суток по региону ударило такое вооружение:
- 17 БпЛА типа «Герань-2»;
- FPV-дрон;
- два БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом, в Изюмском – «прилетело» по учебному заведению, частному дому, многоэтажке, торговому центру и офисам.
«В Лозовском районе повреждены четыре частных дома (с. Шевченково Первое); в Чугуевском районе повреждена инфраструктура гражданского предприятия (г. Чугуев)», – написал начальник ХОВА.
Читайте также: В ГСЧС рассказали о пожарах из-за «прилетов» в Чугуеве и Изюме
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четверо людей пострадали из-за российских обстрелов – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 09:02;