Четверо людей пострадали из-за российских обстрелов – Синегубов

Утром 29 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ВС РФ ударили по семи населенным пунктам области.

«В с. Шевченко Первое Близнюковской громады пострадала 75-летняя женщина; в с. Рубленое Ольховатской громады пострадали 52-летняя женщина и 56-летний мужчина; в г. Изюм пострадал 49-летний мужчина», – передает Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

17 БпЛА типа «Герань-2»;

FPV-дрон;

два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом, в Изюмском – «прилетело» по учебному заведению, частному дому, многоэтажке, торговому центру и офисам.

«В Лозовском районе повреждены четыре частных дома (с. Шевченково Первое); в Чугуевском районе повреждена инфраструктура гражданского предприятия (г. Чугуев)», – написал начальник ХОВА.