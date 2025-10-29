В ГСЧС рассказали о пожарах из-за «прилетов» в Чугуеве и Изюме
В течение минувших суток у спасателей региона было 33 оперативных выезда, 13 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Возгорания в результате обстрелов бушевали в Чугуеве, Изюме и Купянском районе области.
Накануне вечером враг ударил по гражданскому предприятию в Чугуеве. Зафиксировали «прилеты» БпЛА. В результате загорелось производственное здание на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших из-за обстрела нет.
«Также ночью враг нанес удары БпЛА по г. Изюм. Попадания были в учебное заведение, ранее разрушенное здание торгового центра и 5-этажное офисное здание. Произошли три очага возгорания, которые оперативно ликвидированы силами подразделений ГСЧС», – уточнили спасатели.
По предварительной информации, в результате обстрелов в Изюме пострадала женщина.
