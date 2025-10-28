БпЛА атаковали Чугуев на Харьковщине: мэр сообщила, что было под ударом

Атаке БпЛА подвергся Чугуев Харьковской области, сообщила около 20:00 28 октября мэр города Галина Минаева.

«Только что пережили очередной обстрел российскими беспилотниками. Поражено гражданское предприятие. Масштабы разрушений и наличие пострадавших уточняются», — информирует Минаева.

О российских беспилотниках вблизи Старого Салтова и Чугуева, двигавшихся в направлении Харькова, Воздушные силы ВСУ предупреждали в 19:06. Согласно сообщениям чугуевцев, взрывы раздавались в городе с 19:10.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», БпЛА также атаковали Чугуев 17 октября. Под ударом был объект инфраструктуры.