БпЛА атакували Чугуїв на Харківщині: мер повідомила, що було під ударом

Атаки БпЛА зазнав Чугуїв Харківської області, повідомила близько 20:00 28 жовтня мер міста Галина Мінаєва.

«Тільки що пережили черговий обстріл російськими безпілотниками. Уражено цивільне підприємство. Масштаби руйнувань та наявність постраждалих уточнюються», – інформує Мінаєва.

Про російські безпілотники поблизу Старого Салтова і Чугуєва, які рухалися в напрямку Харкова, Повітряні сили ЗСУ попереджали о 19:06. Згідно з повідомленнями чугуївців, вибухи лунали у місті з 19:10.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, безпілотники також атакували Чугуїв 17 жовтня. Під ударом був об’єкт інфраструктури.