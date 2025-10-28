Live
БпЛА атакували Чугуїв на Харківщині: мер повідомила, що було під ударом

Події 20:15   28.10.2025
Олена Нагорна
БпЛА атакували Чугуїв на Харківщині: мер повідомила, що було під ударом Фото: Генштаб ЗСУ

Атаки БпЛА зазнав Чугуїв Харківської області, повідомила близько 20:00 28 жовтня мер міста Галина Мінаєва.

«Тільки що пережили черговий обстріл російськими безпілотниками. Уражено цивільне підприємство. Масштаби руйнувань та наявність постраждалих уточнюються», – інформує Мінаєва.

Про російські безпілотники поблизу Старого Салтова і Чугуєва, які рухалися в напрямку Харкова, Повітряні сили ЗСУ попереджали о 19:06. Згідно з повідомленнями чугуївців, вибухи лунали у місті з 19:10.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, безпілотники також атакували Чугуїв 17 жовтня. Під ударом був об’єкт інфраструктури.

Читайте також: «Велика загроза»: чи можна захистити Харків від FPV-дронів, відповів Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
