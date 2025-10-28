“Велика загроза”: чи можна захистити Харків від fpv-дронів, відповів Синєгубов

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов відповів на питання ведучого про те, чи змінилися підходи в захисті обласного центру від повітряних цілей ворога.

Ведучий нацмарафону зазначив: fpv-дрони почали долітати до міста відносно нещодавно. І назвав їх “новою загрозою”. Відповідаючи на запитання, як знищують подібні цілі, начальник ХОВА наголосив, що насамперед самим людям необхідно реагувати на сигнали повітряних тривог. Іноді їх дублюють для привернення уваги мешканців.

“Щодо боротьби, то це, звичайно, наші Повітряні сили, це фізичне знищення таких дронів. Ну і, звичайно, по-друге, це застосування засобів РЕБ для того, щоб придушувати сигнали таких дронів. І є у нас успішні випадки, і те, що долітає, скажімо так, до міста Харкова. На щастя, це поки поодинокі такі випадки, однак, все одно, вони становлять досить велику загрозу”, – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”