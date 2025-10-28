«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от fpv-дронов, ответил Синегубов

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов ответил на вопрос ведущего о том, изменились ли подходы в защите областного центра от воздушных целей врага.

Ведущий нацмарафона отметил: fpv-дроны начали долетать до города относительно недавно. И назвал их «новой угрозой». Отвечая на вопрос, как уничтожают подобные цели, начальник ХОВА акцентировал, что прежде всего, самим людям необходимо реагировать на сигналы воздушных тревог. Иногда их дублируют для привлечения внимания жителей.

«Что касается борьбы, то это, конечно, наши Воздушные силы, это физическое уничтожение таких дронов, ну и, конечно, во-вторых, это – применение средств РЭБ для того, чтобы подавлять сигналы таких дронов. И есть у нас успешные случаи, и то, что долетает, скажем так, в город Харьков. К счастью, это пока единичные такие случаи, однако, все равно, они представляют достаточно большую угрозу», – сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»