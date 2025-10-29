У ДСНС розповіли про пожежі через “прильоти” в Чугуєві та Ізюмі
Протягом минулої доби у рятувальників регіону було 33 оперативні виїзди, 13 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загоряння внаслідок обстрілів вирували у Чугуєві, Ізюмі та Куп’янському районі області.
Напередодні увечері ворог ударив по цивільному підприємству у Чугуєві. Зафіксували “прильоти” БпЛА. В результаті спалахнула виробнича будівля на площі 1000 квадратних метрів. Постраждалих через обстріл немає.
“Також вночі ворог завдав ударів БпЛА по м. Ізюм. Влучання були у навчальний заклад, раніше зруйновану будівлю торгівельного центру та 5-поверхову офісну будівлю. Сталося 3 осередки займання, які оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС”, – уточнили рятувальники.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу в Ізюмі постраждала жінка.
