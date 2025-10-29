Live
Четверо людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов

29.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо людей постраждали через російські обстріли – Синєгубов

Вранці 29 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ЗС РФ вдарили по семи населених пунктах області. 

У с. Шевченкове Перше Близнюківської громади постраждала 75-річна жінка; у с. Рублене Вільхуватської громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 49-річний чоловік“, – передає Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • 17 БпЛА типу “Герань-2”;
  • FPV-дрон;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – “прилетіло” по навчальному закладу, приватному будинку, багатоповерхівці, торговому центру та офісах.

“У Лозівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Шевченкове Перше); у Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства (м. Чугуїв)“, – написав начальник ХОВА.

Читайте також: У ДСНС розповіли про пожежі через «прильоти» в Чугуєві та Ізюмі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
