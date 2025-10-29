Live
Ночью дождь и туман. Прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области

Погода 19:45   29.10.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 30 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, день пройдет без существенных осадков. ⛅️ Ночью и утром ожидают слабый туман.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днем ​​прогреется до 9 – 14° тепла.

В Харькове ночью ожидают небольшой кратковременный дождь, день, согласно ​​прогнозу, пройдет без существенных осадков. ⛅️
Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4 – 6° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 10 – 12° тепла.

Автор: Оксана Якушко
