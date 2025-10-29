Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області

Погода 19:45   29.10.2025
Оксана Якушко
Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 30 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ,🌧 день пройде без істотних опадів.⛅️Вночі та вранці очікують слабкий туман.🌫Загалом погода завтра буде хмарною з проясненнями.🌥

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла, вдень прогріється до 9 – 14° тепла.

 

У Харкові вночі очікують невеликий короткочасний дощ, 🌧день прогнозують без істотних опадів. ⛅️

Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫.

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 12° тепла.

Читайте також: «Процес пішов»: скільки громад включили опалення, чи тепло вже в Харкові 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області
Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області
29.10.2025, 19:45
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
29.10.2025, 17:47
Удар по дитсадку в Харкові: чи мав заклад ліцензію, повідомили в ОВА
Удар по дитсадку в Харкові: чи мав заклад ліцензію, повідомили в ОВА
29.10.2025, 14:58
Дроном атакували росіяни двох цивільних мешканців Харківської області
Дроном атакували росіяни двох цивільних мешканців Харківської області
29.10.2025, 18:28
Помічник росіян на Харківщині міг залишитись безкарним? Рішення суду
Помічник росіян на Харківщині міг залишитись безкарним? Рішення суду
29.10.2025, 15:25

Новини за темою:

26.10.2025
Вдень буревій і злива. Прогноз погоди на 27 жовтня у Харкові й області
26.10.2025
Небезпечна погода вируватиме завтра, 27 жовтня, у Харкові й області
24.10.2025
Вдень дощитиме. Прогноз погоди на 25 жовтня у Харкові й області
23.10.2025
Вдень +16, вночі – заморозки. Прогноз погоди на 24 жовтня у Харкові й області
22.10.2025
Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 19:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 30 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".