Вночі дощ і туман. Прогноз погоди на 30 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 30 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ,🌧 день пройде без істотних опадів.⛅️Вночі та вранці очікують слабкий туман.🌫Загалом погода завтра буде хмарною з проясненнями.🌥

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла, вдень прогріється до 9 – 14° тепла.

У Харкові вночі очікують невеликий короткочасний дощ, 🌧день прогнозують без істотних опадів. ⛅️

Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫.

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 12° тепла.