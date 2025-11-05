Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график

6 ноября применят 1 очередь отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго» и опубликовали график.

В четверг, 6 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО) в соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.

Поэтому с 08:00 до 22:00 применят 1 очередь отключений.

Часы, когда будет отсутствовать электроснабжение по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:00

1.2 13:00-16:00

2.1, 2.2 не будут выключать

3.1 16:00-19:00

3.2 16:00-19:00

4.1 08:00-10:00

4.2 08:00-10:00

5.1 19:00-22:00

5.2 19:00-22:00

6.1 10:00-13:00

6.2 10:00-13:00

Узнать, какой будет ваша подочередь, можно здесь.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

«Харьковоблэнерго» советует потребителям следить за обновлениями на официальных ресурсах, потому что ситуация в энергосистеме Украины постоянно меняется.