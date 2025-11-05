Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
6 ноября применят 1 очередь отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго» и опубликовали график.
В четверг, 6 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО) в соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.
Поэтому с 08:00 до 22:00 применят 1 очередь отключений.
Часы, когда будет отсутствовать электроснабжение по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 13:00-16:00
1.2 13:00-16:00
2.1, 2.2 не будут выключать
3.1 16:00-19:00
3.2 16:00-19:00
4.1 08:00-10:00
4.2 08:00-10:00
5.1 19:00-22:00
5.2 19:00-22:00
6.1 10:00-13:00
6.2 10:00-13:00
Узнать, какой будет ваша подочередь, можно здесь.
Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
«Харьковоблэнерго» советует потребителям следить за обновлениями на официальных ресурсах, потому что ситуация в энергосистеме Украины постоянно меняется.
