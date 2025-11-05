Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график

Общество 21:33   05.11.2025
Оксана Якушко
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

6 ноября применят 1 очередь отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго» и опубликовали график.

В четверг, 6 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО) в соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.

Поэтому с 08:00 до 22:00 применят 1 очередь отключений.

Часы, когда будет отсутствовать электроснабжение по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:00
1.2 13:00-16:00
2.1, 2.2 не будут выключать
3.1 16:00-19:00
3.2 16:00-19:00
4.1 08:00-10:00
4.2 08:00-10:00
5.1 19:00-22:00
5.2 19:00-22:00
6.1 10:00-13:00
6.2 10:00-13:00

Узнать, какой будет ваша подочередь, можно здесь.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

«Харьковоблэнерго» советует потребителям следить за обновлениями на официальных ресурсах, потому что ситуация в энергосистеме Украины постоянно меняется.

Читайте также: Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
05.11.2025, 13:42
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
05.11.2025, 17:28
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
04.11.2025, 22:01
Удар по котельной в пригороде: без отопления – 3,5 тыс. жителей, где согреться
Удар по котельной в пригороде: без отопления – 3,5 тыс. жителей, где согреться
05.11.2025, 16:43
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
05.11.2025, 21:33

Новости по теме:

04.11.2025
Когда завтра, 5 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: график
03.11.2025
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
01.11.2025
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
31.10.2025
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
28.10.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 21:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 ноября применят 1 очередь отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго» и опубликовали график.".