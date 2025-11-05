Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Завтра, 6 листопада, вимикатимуть світло з 8 до 20 у Харкові й області: графік

Суспільство 21:33   05.11.2025
Оксана Якушко
Завтра, 6 листопада, вимикатимуть світло з 8 до 20 у Харкові й області: графік Фото: АТ “Харківобленерго”

6 листопада застосують 1 чергу відключень, повідомили у «Харківобленерго» та опублікували графік.

У четвер, 6 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ) відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми.

Тож із 08:00 до 22:00 години застосують 1 чергу вимкнень.

Години, коли буде відсутнє електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:00

1.2 13:00-16:00

2.1, 2.2 не вимикатимуть

3.1 16:00-19:00

3.2 16:00-19:00

4.1 08:00-10:00

4.2 08:00-10:00

5.1 19:00-22:00

5.2 19:00-22:00

6.1 10:00-13:00

6.2 10:00-13:00

Дізнатися, якою буде ваша підчерга, можна тут.

«Харківобленерго» радить споживачам слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах, оскільки ситуація в енергосистемі України постійно змінюється.

Читайте також: Роками ґвалтував братів і сестру: 18-річного засудили на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Завтра, 6 листопада, вимикатимуть світло з 8 до 20 у Харкові й області: графік
Завтра, 6 листопада, вимикатимуть світло з 8 до 20 у Харкові й області: графік
05.11.2025, 21:33
Де купують будинки і квартири замість зруйнованого житла на Харківщині (відео)
Де купують будинки і квартири замість зруйнованого житла на Харківщині (відео)
05.11.2025, 17:25
Де наразі точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої в Харківській області – Генштаб ЗСУ
05.11.2025, 17:24
Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова
Завтра, 6 листопада, трамваї не ходитимуть вдень в одному з районів Харкова
05.11.2025, 18:51
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Що запропонував Посол Словаччини під час візиту до Харкова
Що запропонував Посол Словаччини під час візиту до Харкова
05.11.2025, 19:33

Новини за темою:

04.11.2025
Коли завтра, 5 листопада, вимикатимуть світло в Харкові й області: графік
03.11.2025
У Харківській області сьогодні відключатимуть світло – коли
01.11.2025
Як відключатимуть світло на Харківщині 2 листопада: графік обленерго
31.10.2025
Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси
28.10.2025
Як відключатимуть світло в Харкові та області 29 жовтня — графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Завтра, 6 листопада, вимикатимуть світло з 8 до 20 у Харкові й області: графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 21:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 листопада застосують 1 чергу відключень, повідомили у «Харківобленерго» та опублікували графік.".