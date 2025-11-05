Завтра, 6 листопада, вимикатимуть світло з 8 до 20 у Харкові й області: графік

6 листопада застосують 1 чергу відключень, повідомили у «Харківобленерго» та опублікували графік.

У четвер, 6 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ) відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми.

Тож із 08:00 до 22:00 години застосують 1 чергу вимкнень.

Години, коли буде відсутнє електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 13:00-16:00

1.2 13:00-16:00

2.1, 2.2 не вимикатимуть

3.1 16:00-19:00

3.2 16:00-19:00

4.1 08:00-10:00

4.2 08:00-10:00

5.1 19:00-22:00

5.2 19:00-22:00

6.1 10:00-13:00

6.2 10:00-13:00

Дізнатися, якою буде ваша підчерга, можна тут.

«Харківобленерго» радить споживачам слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах, оскільки ситуація в енергосистемі України постійно змінюється.