Завтра, 6 листопада, вимикатимуть світло з 8 до 20 у Харкові й області: графік
6 листопада застосують 1 чергу відключень, повідомили у «Харківобленерго» та опублікували графік.
У четвер, 6 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ) відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми.
Тож із 08:00 до 22:00 години застосують 1 чергу вимкнень.
Години, коли буде відсутнє електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 13:00-16:00
1.2 13:00-16:00
2.1, 2.2 не вимикатимуть
3.1 16:00-19:00
3.2 16:00-19:00
4.1 08:00-10:00
4.2 08:00-10:00
5.1 19:00-22:00
5.2 19:00-22:00
6.1 10:00-13:00
6.2 10:00-13:00
Дізнатися, якою буде ваша підчерга, можна тут.
«Харківобленерго» радить споживачам слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах, оскільки ситуація в енергосистемі України постійно змінюється.
Читайте також: Роками ґвалтував братів і сестру: 18-річного засудили на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график отключения, отключение света, отключение электричества, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Завтра, 6 листопада, вимикатимуть світло з 8 до 20 у Харкові й області: графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 21:33;