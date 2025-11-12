14 млн долга за аренду и не только: почему у ХТЗ забрали землю через суд

По данным Харьковской областной прокуратуры, ХТЗ использовал земельный участок на Харьковщине не по назначению, кроме этого, не платил аренду. Так что правоохранители пошли в суд, решение уже вынесли.

«Установлено, что ПАО «Харьковский тракторный завод» в аренду был передан земельный участок площадью более 143 га, расположенный за пределами населенного пункта на территории Роганского поселкового совета Харьковского района. Нормативная денежная оценка земли составляет более полумиллиарда гривен», — сообщили в прокуратуре.

Целевое назначение участка, уточнили правоохранители — размещение и эксплуатация основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий промышленности, в том числе машиностроительной, перерабатывающей и объектов по обработке отходов.

Однако, добавили в прокуратуре, с 2021 часть арендованной земли завод использовал для выращивания кукурузы и подсолнечника.

«Кроме того, предприятие систематически не платило арендную плату. Задолженность достигла почти 14 миллионов гривен, а в течение 2025 вообще никакого платежа осуществлено не было», — подчеркнули правоохранители.

Так что прокуратура подала иск в суд с требованием досрочно расторгнуть договор аренды и взыскать задолженность. Суд удовлетворил иск.

«Договор аренды разорван, а средства подлежат взысканию в пользу громады», — добавили правоохранители.