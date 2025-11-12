Live

14 млн долга за аренду и не только: почему у ХТЗ забрали землю через суд

Общество 16:27   12.11.2025
Виктория Яковенко
14 млн долга за аренду и не только: почему у ХТЗ забрали землю через суд Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным Харьковской областной прокуратуры, ХТЗ использовал земельный участок на Харьковщине не по назначению, кроме этого, не платил аренду. Так что правоохранители пошли в суд, решение уже вынесли.

«Установлено, что ПАО «Харьковский тракторный завод» в аренду был передан земельный участок площадью более 143 га, расположенный за пределами населенного пункта на территории Роганского поселкового совета Харьковского района. Нормативная денежная оценка земли составляет более полумиллиарда гривен», — сообщили в прокуратуре.

Целевое назначение участка, уточнили правоохранители — размещение и эксплуатация основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий промышленности, в том числе машиностроительной, перерабатывающей и объектов по обработке отходов.

Однако, добавили в прокуратуре, с 2021 часть арендованной земли завод использовал для выращивания кукурузы и подсолнечника.

«Кроме того, предприятие систематически не платило арендную плату. Задолженность достигла почти 14 миллионов гривен, а в течение 2025 вообще никакого платежа осуществлено не было», — подчеркнули правоохранители.

Так что прокуратура подала иск в суд с требованием досрочно расторгнуть договор аренды и взыскать задолженность. Суд удовлетворил иск.

«Договор аренды разорван, а средства подлежат взысканию в пользу громады», — добавили правоохранители.

у ХТЗ на Харьковщине забрали землю
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Дело Миндича: как в Харькове реагируют на коррупционный скандал

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
11.11.2025, 12:33
Фото с мест утренних ударов по Харькову, пострадавших уже пять (дополняется)
Фото с мест утренних ударов по Харькову, пострадавших уже пять (дополняется)
12.11.2025, 12:04
Новости Харькова – главное за 12 ноября: атака «шахедов», приезжал Шмыгаль
Новости Харькова – главное за 12 ноября: атака «шахедов», приезжал Шмыгаль
12.11.2025, 16:51
РФ ударила по автотранспортному предприятию в Харькове, начался пожар
РФ ударила по автотранспортному предприятию в Харькове, начался пожар
12.11.2025, 10:38
РФ атаковала Холодногорский район, есть пострадавший (дополнено)
РФ атаковала Холодногорский район, есть пострадавший (дополнено)
12.11.2025, 09:49
12 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00
12 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00
12.11.2025, 16:47

Новости по теме:

06.11.2025
Землю возле Журавлевского гидропарка хотят забрать у ООО через суд: почему
01.11.2025
На Харьковщине «бизнесмен» захватил более 80 га земли – прокуратура
28.10.2025
Берег реки в Харькове заняли незаконно и устроили там бизнес — прокуратура
25.09.2025
Землю на 70 млн хотело оформить на себя общество на Харьковщине: суд помешал
08.09.2025
Земли для строительства в Харькове стали свалкой: кто получил подозрение


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «14 млн долга за аренду и не только: почему у ХТЗ забрали землю через суд», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 16:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, ХТЗ использовал земельный участок на Харьковщине не по назначению, кроме этого, не платил аренду. ".