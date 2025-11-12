14 млн боргу за оренду і не тільки: чому у ХТЗ забрали землю через суд

За даними Харківської обласної прокуратури, ХТЗ використовував земельну ділянку на Харківщині не за призначенням, крім цього, не сплачував оренду. Тож правоохоронці пішли до суду, рішення вже винесли.

«Встановлено, що ПАТ «Харківський тракторний завод» в оренду було передано земельну ділянку площею понад 143 га, розташовану за межами населеного пункту на території Роганської селищної ради Харківського району. Нормативна грошова оцінка землі складає понад пів мільярда гривень», – повідомили в прокуратурі.

Цільове призначення ділянки, уточнили правоохоронці, – розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств промисловості, зокрема машинобудівної, переробної та об’єктів з оброблення відходів.

Однак, додали в прокуратурі, з 2021 року частину орендованої землі завод використовував для вирощування кукурудзи та соняшника.

«Крім того, підприємство систематично не сплачувало орендну плату. Заборгованість сягнула майже 14 мільйонів гривень, а протягом 2025 року взагалі жодного платежу здійснено не було», – підкреслили правоохоронці.

Тож прокуратура подала позов до суду з вимогою достроково розірвати договір оренди та стягнути заборгованість. Суд задовольнив позов.

«Договір оренди розірвано, а кошти підлягають стягненню на користь громади», – додали правоохоронці.