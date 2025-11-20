Какие последствия вражеских обстрелов Харьковщины – данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток россияне обстреляли шесть населенных пунктов Харьковщины.

Пострадавших и погибших в результате обстрелов в регионе нет, отметил начальник ХОВА.

Среди вооружения, которое ударило по Харьковской области в течение суток:

КАБ (предварительно);

11 БпЛА типа «Герань-2»;

три fpv-дрона;

десять БпЛА (тип устанавливается).

В Барвенково Изюмского района и в Лозовой из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура, а в Лозовском районе повреждены электросети, добавил Синегубов.