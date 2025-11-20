Какие последствия вражеских обстрелов Харьковщины – данные Синегубова
Фото: пресс-служба ХОВА
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток россияне обстреляли шесть населенных пунктов Харьковщины.
Пострадавших и погибших в результате обстрелов в регионе нет, отметил начальник ХОВА.
Среди вооружения, которое ударило по Харьковской области в течение суток:
- КАБ (предварительно);
- 11 БпЛА типа «Герань-2»;
- три fpv-дрона;
- десять БпЛА (тип устанавливается).
В Барвенково Изюмского района и в Лозовой из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура, а в Лозовском районе повреждены электросети, добавил Синегубов.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
