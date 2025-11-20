Live

Какие последствия вражеских обстрелов Харьковщины – данные Синегубова

Происшествия 08:36   20.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Какие последствия вражеских обстрелов Харьковщины – данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток россияне обстреляли шесть населенных пунктов Харьковщины.

Пострадавших и погибших в результате обстрелов в регионе нет, отметил начальник ХОВА.

Среди вооружения, которое ударило по Харьковской области в течение суток:

  • КАБ (предварительно);
  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • три fpv-дрона;
  • десять БпЛА (тип устанавливается).

В Барвенково Изюмского района и в Лозовой из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура, а в Лозовском районе повреждены электросети, добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
