Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, упродовж минулої доби росіяни обстріляли шість населених пунктів Харківщини.
Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілів у регіоні немає, зазначив начальник ХОВА.
Серед озброєння, яке вдарило по Харківській області протягом доби:
- КАБ (попередньо);
- 11 БпЛА типу “Герань-2”;
- три fpv-дрони;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
У місті Барвінкове Ізюмського району та в Лозовій через обстріли пошкоджена залізнична інфраструктура, а в Лозівському районі пошкоджені електромережі, додав Синєгубов.
Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 08:36