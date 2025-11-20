Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, упродовж минулої доби росіяни обстріляли шість населених пунктів Харківщини.

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілів у регіоні немає, зазначив начальник ХОВА.

Серед озброєння, яке вдарило по Харківській області протягом доби:

КАБ (попередньо);

11 БпЛА типу “Герань-2”;

три fpv-дрони;

десять БпЛА (тип встановлюється).

У місті Барвінкове Ізюмського району та в Лозовій через обстріли пошкоджена залізнична інфраструктура, а в Лозівському районі пошкоджені електромережі, додав Синєгубов.