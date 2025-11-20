Live

Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова

Події 08:36   20.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, упродовж минулої доби росіяни обстріляли шість населених пунктів Харківщини.

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілів у регіоні немає, зазначив начальник ХОВА.

Серед озброєння, яке вдарило по Харківській області протягом доби:

  • КАБ (попередньо);
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • три fpv-дрони;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

У місті Барвінкове Ізюмського району та в Лозовій через обстріли пошкоджена залізнична інфраструктура, а в Лозівському районі пошкоджені електромережі, додав Синєгубов.

Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова
Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова
20.11.2025, 08:36
Сьогодні 20 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 листопада 2025: яке свято та день в історії
20.11.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті
Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті
20.11.2025, 09:01
Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом
Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом
20.11.2025, 07:17
Прокат автомобілів для волонтерів та фондів: як оператори допомагають забезпечити мобільність гуманітарних місій
Прокат автомобілів для волонтерів та фондів: як оператори допомагають забезпечити мобільність гуманітарних місій
20.11.2025, 07:56
Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00
Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00
20.11.2025, 08:15

Новини за темою:

19.11.2025
Через обстріли Харкова постраждали 46 людей – Синєгубов (фото)
19.11.2025
У пожежі у Слобідському районі загинув чоловік, двох дітей врятували – ДСНС
19.11.2025
Розбиті будинки та супермаркет – відео з місць нічних “прильотів” у Харкові
18.11.2025
За добу на Харківщині загинула дитина, 11 людей отримали поранення – Синєгубов
17.11.2025
На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Які наслідки ворожих обстрілів Харківщини – інформація Синєгубова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 08:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, упродовж минулої доби росіяни обстріляли шість населених пунктів Харківщини.".