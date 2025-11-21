Live

Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области

Погода 20:42   21.11.2025
Оксана Якушко
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 22 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами возможен дождь, местами ожидают грозу⚡️. День пройдет без существенных осадков. В течение дня будет облачно с прояснениями.
Ветер ожидают южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11 тепла, днем ​​от 11 до 16 тепла.

В Харькове ночью прогнозируют дождь, день пройдет без существенных осадков.
Ветер будет южный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9 – 11º тепла, днем ​​прогреется до 14 – 16° тепла.

Читайте также: Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
21.11.2025, 13:43
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
21.11.2025, 22:02
Одну из станций метро в Харькове закроют в субботу: подробности
Одну из станций метро в Харькове закроют в субботу: подробности
21.11.2025, 16:05
Сегодня ночью по Харькову ударил дрон – о последствиях сообщил Терехов
Сегодня ночью по Харькову ударил дрон – о последствиях сообщил Терехов
21.11.2025, 07:20
Как будут выключать свет 21 ноября в Харькове и области: графики
Как будут выключать свет 21 ноября в Харькове и области: графики
20.11.2025, 18:52
Что нужно, чтобы вернуть врачей и медсестер в больницы Харькова – Терехов
Что нужно, чтобы вернуть врачей и медсестер в больницы Харькова – Терехов
21.11.2025, 21:29

Новости по теме:

20.11.2025
Дождь, туман, днем ​​до +15. Прогноз погоды 21 ноября в Харькове и области
19.11.2025
Туман и дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 20 ноября в Харькове и области
17.11.2025
Днем до +16 и дождь. Прогноз погоды на 18 ноября в Харькове и области
16.11.2025
Ночью – дождь, днем ​​до +13. Прогноз погоды на 17 ноября в Харькове и области
07.11.2025
Плохая видимость на дорогах. Прогноз погоды на 8 ноября в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2025 в 20:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 22 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".