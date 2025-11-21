Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 22 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами возможен дождь, местами ожидают грозу⚡️. День пройдет без существенных осадков. В течение дня будет облачно с прояснениями.

Ветер ожидают южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11 тепла, днем ​​от 11 до 16 тепла.

В Харькове ночью прогнозируют дождь, день пройдет без существенных осадков.

Ветер будет южный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9 – 11º тепла, днем ​​прогреется до 14 – 16° тепла.