Дощ і гроза. Прогноз погоди на 22 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 22 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями можливий дощ🌧, місцями очікують грозу⚡️. День пройде без істотних опадів.🌤 Протягом дня буде хмарно з проясненнями🌥.
Вітер очікують південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11º тепла, вдень від 11 до 16° тепла.
У Харкові вночі прогнозують дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤.
Вітер буде південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11º тепла, вдень прогріється до 14 – 16° тепла.
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2025 в 20:42