Дощ і гроза. Прогноз погоди на 22 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 22 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями можливий дощ🌧, місцями очікують грозу⚡️. День пройде без істотних опадів.🌤 Протягом дня буде хмарно з проясненнями🌥.

Вітер очікують південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11º тепла, вдень від 11 до 16° тепла.

У Харкові вночі прогнозують дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤.

Вітер буде південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11º тепла, вдень прогріється до 14 – 16° тепла.