Live

Терехов присоединился к муниципальному форуму в Швеции

Политика 17:30   22.11.2025
Елена Нагорная
Терехов присоединился к муниципальному форуму в Швеции Фото: Харьковский горсовета

Муниципальный форум на тему «Управление кризисами, в том числе тотальная оборона, психологическая защита, коммуникация и устойчивость сообщества» состоялся 21 ноября в городе Эребру (Швеция).

В мероприятии приняли участие представители муниципалитетов и коммунальных предприятий. Городской голова Игорь Терехов присоединился к форуму в формате видеообращения, в котором рассказал участникам о текущей ситуации в Харькове, передает пресс-служба мэрии.

В свою очередь мэр Эребру Джон Йоханссон выразил поддержку Харькову и отметил, что опыт города в сфере устойчивости и управления кризисами является интересным для шведских коллег.

В департаменте международного сотрудничества горсовета отметили, что сейчас Эребру и Харьков работают над укреплением партнерских отношений, поскольку такое сотрудничество имеет большой многовекторный потенциал.

Напомним, пятилетнюю стратегию развития Smart City для Харькова представили в Барселоне 5 ноября. Мероприятие состоялось при участии мэра Игоря Терехова на Smart City Expo World Congress — крупнейшем мировом событии, посвященном инновационным городским решениям. В разработке стратегии принимали участие представители Харьковского горсовета, аналитики Deloitte и эксперты Kharkiv IT Cluster.

Читайте также: Землю возле водоема в Харькове за 107 млн грн забрал у фирмы Верховный суд

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
22.11.2025, 09:53
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
21.11.2025, 13:43
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
22.11.2025, 11:46
Новости Харькова — главное 22 ноября: продвижение РФ, память жертв Голодомора
Новости Харькова — главное 22 ноября: продвижение РФ, память жертв Голодомора
22.11.2025, 16:27
Военные РФ захватили два села в приграничье Харьковщины — DeepState
Военные РФ захватили два села в приграничье Харьковщины — DeepState
22.11.2025, 13:07
Три боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
Три боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
22.11.2025, 16:22

Новости по теме:

21.11.2025
Что нужно, чтобы вернуть врачей и медсестер в больницы Харькова – Терехов
21.11.2025
«Откровенный разговор был»: на каких форумах побывал мэр Харькова Терехов 📹
19.11.2025
Терехов: без света в Харькове почти 40 тысяч абонентов, что с транспортом
19.11.2025
Два десятка БпЛА атаковали Харьков: попадание в многоэтажку, 32 пострадавших
18.11.2025
Где в этом году установят главную елку Харькова — информация Терехова (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов присоединился к муниципальному форуму в Швеции», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2025 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Муниципальный форум на тему «Управление кризисами, в том числе тотальная оборона, психологическая защита, коммуникация и устойчивость сообщества» состоялся в Эребру (Швеция).".