Терехов присоединился к муниципальному форуму в Швеции

Муниципальный форум на тему «Управление кризисами, в том числе тотальная оборона, психологическая защита, коммуникация и устойчивость сообщества» состоялся 21 ноября в городе Эребру (Швеция).

В мероприятии приняли участие представители муниципалитетов и коммунальных предприятий. Городской голова Игорь Терехов присоединился к форуму в формате видеообращения, в котором рассказал участникам о текущей ситуации в Харькове, передает пресс-служба мэрии.

В свою очередь мэр Эребру Джон Йоханссон выразил поддержку Харькову и отметил, что опыт города в сфере устойчивости и управления кризисами является интересным для шведских коллег.

В департаменте международного сотрудничества горсовета отметили, что сейчас Эребру и Харьков работают над укреплением партнерских отношений, поскольку такое сотрудничество имеет большой многовекторный потенциал.

Напомним, пятилетнюю стратегию развития Smart City для Харькова представили в Барселоне 5 ноября. Мероприятие состоялось при участии мэра Игоря Терехова на Smart City Expo World Congress — крупнейшем мировом событии, посвященном инновационным городским решениям. В разработке стратегии принимали участие представители Харьковского горсовета, аналитики Deloitte и эксперты Kharkiv IT Cluster.

