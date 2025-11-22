Терехов присоединился к муниципальному форуму в Швеции
Муниципальный форум на тему «Управление кризисами, в том числе тотальная оборона, психологическая защита, коммуникация и устойчивость сообщества» состоялся 21 ноября в городе Эребру (Швеция).
В мероприятии приняли участие представители муниципалитетов и коммунальных предприятий. Городской голова Игорь Терехов присоединился к форуму в формате видеообращения, в котором рассказал участникам о текущей ситуации в Харькове, передает пресс-служба мэрии.
В свою очередь мэр Эребру Джон Йоханссон выразил поддержку Харькову и отметил, что опыт города в сфере устойчивости и управления кризисами является интересным для шведских коллег.
В департаменте международного сотрудничества горсовета отметили, что сейчас Эребру и Харьков работают над укреплением партнерских отношений, поскольку такое сотрудничество имеет большой многовекторный потенциал.
Напомним, пятилетнюю стратегию развития Smart City для Харькова представили в Барселоне 5 ноября. Мероприятие состоялось при участии мэра Игоря Терехова на Smart City Expo World Congress — крупнейшем мировом событии, посвященном инновационным городским решениям. В разработке стратегии принимали участие представители Харьковского горсовета, аналитики Deloitte и эксперты Kharkiv IT Cluster.
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: Игорь Терехов, международное сотрудничество, новости Харькова;
- • Дата публикации материала: 22 ноября 2025 в 17:30;