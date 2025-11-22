Землю возле водоема в Харькове за 107 млн грн забрал у фирмы Верховный суд

Территориальной громаде Харькова вернули земельный участок на территории Алексеевского лугопарка в Шевченковском районе площадью более 7,5 гектара и стоимостью 107 миллионов гривен.

В 2021 году горсовет незаконно передал участок коммунальной собственности частному акционерному обществу для строительства жилого комплекса со сносом нежилых зданий, обойдя обязательные земельные торги, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Позже право пользования участком и собственность на здания были перепроданы физическому лицу, которое впоследствии передало их ООО.

«Прокуроры отстаивали интересы громады в судах всех инстанций. Верховный суд окончательно подтвердил правомерность доводов прокуратуры и оставил без изменений постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда, которым частный владелец обязан вернуть земельный участок Харьковской территориальной громаде», — подчеркнули в ведомстве.

Решение суда на данный момент выполнено в полном объеме.

«Земельный участок, возвращенный громаде из незаконной аренды, составляет более 6% площади любимого горожанами лугопарка, где проводят летний отдых десятки тысяч из них. Никакие незаконные схемы не могут лишить громаду ее ресурсов. Возвращение участка — это победа справедливости и шаг к устойчивому развитию Харькова», — подчеркнул начальник отдела представительства интересов государства по вопросам земельных отношений областной прокуратуры Дмитрий Ветер.

Как сообщалось ранее, через суд громаде Харькова вернули участок в центре города стоимостью более 16 миллионов гривен. В 2021 году горсовет незаконно передал в аренду ООО землю коммунальной собственности, расположенную в Киевском районе, для строительства жилого дома с административно-торговыми помещениями и паркингом со сносом нежилых зданий. Площадь этого участка составляет более 0,2 гектара.