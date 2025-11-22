Землю біля водойми в Харкові за 107 млн грн забрав у фірми Верховний суд

Територіальній громаді Харкова повернули земельну ділянку на території Олексіївського лугопарку у Шевченківському районі площею понад 7,5 гектара та вартістю 107 мільйонів гривень.

У 2021 році міськрада незаконно передала ділянку комунальної власності приватному акціонерному товариству для будівництва житлового комплексу зі знесенням нежитлових будівель, обійшовши обов’язкові земельні торги, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пізніше право користування ділянкою та власність на будівлі були перепродані фізичній особі, яка згодом передала їх ТОВ.

“Прокурори відстоювали інтереси громади в судах усіх інстанцій. Верховний суд остаточно підтвердив правомірність доводів прокуратури та залишив без змін постанову Східного апеляційного господарського суду, якою приватного власника зобов’язано повернути земельну ділянку Харківській територіальній громаді”, – наголосили у відомстві.

Рішення суду наразі виконано у повному обсязі.

“Земельна ділянка, повернута громаді з незаконної оренди, складає понад 6% площі улюбленого містянами лугопарку, де проводять літній відпочинок десятки тисяч з них. Жодні незаконні схеми не можуть позбавити громаду її ресурсів. Повернення ділянки — це перемога справедливості та крок до сталого розвитку Харкова”, — наголосив начальник відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин обласної прокуратури Дмитро Вітер.

Як повідомлялося раніше, через суд громаді Харкова повернули ділянку у центрі міста вартістю понад 16 мільйонів гривень. У 2021 році міськрада незаконно передала в оренду ТОВ землю комунальної власності, розташовану в Київському районі, для будівництва житлового будинку з адміністративно-торгівельними приміщеннями та паркінгом зі знесенням нежитлових будівель. Площа цієї ділянки становить понад 0,2 гектара.