Терехов приєднався до муніципального форуму у Швеції
Муніципальний форум на тему «Управління кризами, у тому числі тотальна оборона, психологічний захист, комунікація та стійкість громади» відбувся 21 листопада в місті Еребру (Швеція).
У заході взяли участь представники муніципалітетів та комунальних підприємств. Міський голова Ігор Терехов приєднався до форуму у форматі відеозвернення, в якому розповів учасникам про поточну ситуацію в Харкові, повідомляє пресслужба мерії.
Своєю чергою мер Еребру Джон Йоханссон висловив підтримку Харкову та зазначив, що досвід міста у сфері стійкості та управління кризами є цікавим для шведських колег.
У департаменті міжнародного співробітництва міськради зазначили, що зараз Еребру та Харків працюють над зміцненням партнерських відносин, оскільки така співпраця має великий багатовекторний потенціал.
Нагадаємо, п’ятирічну стратегію розвитку Smart City для Харкова представили у Барселоні 5 листопада. Захід відбувся за участю мера Ігоря Терехова на Smart City Expo World Congress – найбільшій світовій події, присвяченій інноваційним міським рішенням. У розробці стратегії брали участь представники Харківської міськради, аналітики Deloitte та експерти Kharkiv IT Cluster.
22 Листопада 2025 в 17:30