Терехов приєднався до муніципального форуму у Швеції

Муніципальний форум на тему «Управління кризами, у тому числі тотальна оборона, психологічний захист, комунікація та стійкість громади» відбувся 21 листопада в місті Еребру (Швеція).

У заході взяли участь представники муніципалітетів та комунальних підприємств. Міський голова Ігор Терехов приєднався до форуму у форматі відеозвернення, в якому розповів учасникам про поточну ситуацію в Харкові, повідомляє пресслужба мерії.

Своєю чергою мер Еребру Джон Йоханссон висловив підтримку Харкову та зазначив, що досвід міста у сфері стійкості та управління кризами є цікавим для шведських колег.

У департаменті міжнародного співробітництва міськради зазначили, що зараз Еребру та Харків працюють над зміцненням партнерських відносин, оскільки така співпраця має великий багатовекторний потенціал.

