Харьковщину атаковали БпЛА: Синегубов сообщил о последствиях
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 ноября проинформировал, что враг бил по региону «Геранями» и FPV. Обошлось без пострадавших.
По данным Синегубова, в течение суток по Харьковской области прилетели:
- 2 БпЛА типа «Герань-2»;
- 11 FPV-дронов;
- 6 БпЛА, тип которых еще устанавливают.
Удары пришлись по пяти населенным пунктам. В Богодуховском районе в результате налета FPV на село Одноробовка в Золочевской громаде повреждены три частных дома и шесть хозпостроек, а также гараж и электросети. В Прудянке Харьковского района пострадал частный дом. В Купянском районе (селах Серый Яр и Петровка) повреждены хозпостройки, машины и частный дом.
Читайте также: Ребенок в Харькове ранен из-за взрыва — ГСЧС
«В результате обстрелов нет пострадавших», — отметил Синегубов.
Напомним, начальник Золочевской военной администрации Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что 22 ноября, начиная с 13:40, в течение часа россияне нанесли более десяти ударов FPV-дронами по селу Одноробовка.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, новости Харькова, разрушения, руйнування, синегубов;
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2025 в 08:55;