Харьковщину атаковали БпЛА: Синегубов сообщил о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 ноября проинформировал, что враг бил по региону «Геранями» и FPV. Обошлось без пострадавших.

По данным Синегубова, в течение суток по Харьковской области прилетели:

2 БпЛА типа «Герань-2»;

11 FPV-дронов;

6 БпЛА, тип которых еще устанавливают.

Удары пришлись по пяти населенным пунктам. В Богодуховском районе в результате налета FPV на село Одноробовка в Золочевской громаде повреждены три частных дома и шесть хозпостроек, а также гараж и электросети. В Прудянке Харьковского района пострадал частный дом. В Купянском районе (селах Серый Яр и Петровка) повреждены хозпостройки, машины и частный дом.

«В результате обстрелов нет пострадавших», — отметил Синегубов.

Напомним, начальник Золочевской военной администрации Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что 22 ноября, начиная с 13:40, в течение часа россияне нанесли более десяти ударов FPV-дронами по селу Одноробовка.