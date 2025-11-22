Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
8:30
Около двух десятков раз атаковали военные РФ на Харьковщине за минувшие сутки
Как сообщает Генштаб ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.
На Купянском направлении за сутки было шесть атак россиян. Силы обороны отбили штурмы в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.
На Лиманском направлении военные РФ атаковали 23 раза, среди населенных пунктов – район села Копанки Боровской громады в Харьковской области.
8:00
Одну воздушную тревогу объявляли в Харькове в течение ночи
Она длилась с 21:30 до 1:50 и была связана с угрозой БпЛА «Шахед». В это же время дали отбой по районам области и остаток ночи был спокойным.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 ноября 2025 в 08:32;