Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах

Происшествия 08:32   22.11.2025
Елена Нагорная
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:30

Около двух десятков раз атаковали военные РФ на Харьковщине за минувшие сутки

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки было шесть атак россиян. Силы обороны отбили штурмы в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении военные РФ атаковали 23 раза, среди населенных пунктов – район села Копанки Боровской громады в Харьковской области.

8:00

Одну воздушную тревогу объявляли в Харькове в течение ночи

Она длилась с 21:30 до 1:50 и была связана с угрозой БпЛА «Шахед». В это же время дали отбой по районам области и остаток ночи был спокойным.

Автор: Елена Нагорная
