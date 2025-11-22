Новини Харкова – головне за 22 листопада: як минула ніч, що на фронтах

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:30

Близько двох десятків разів атакували військові РФ на Харківщині за минулу добу

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку на добу було шість атак росіян. Сили оборони відбили штурми у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку військові РФ атакували 23 рази, серед населених пунктів – район села Копанки Борівської громади у Харківській області.

8:00

Одну повітряну тривогу оголошували у Харкові протягом ночі

Вона тривала з 21:30 до 1:50 і була пов’язана із загрозою БпЛА «Шахед». У той самий час дали відбій по районах області й залишок ночі був спокійним.