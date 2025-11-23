Харківщину атакували БпЛА: Синєгубов повідомив про наслідки
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 23 листопада поінформував, що ворог бив по регіону “геранями” та FPV. Обійшлося без постраждалих.
За даними Синєгубова, протягом доби по Харківщині прилетіли:
- 2 БпЛА типу “Герань-2”;
- 11 FPV-дронів;
- 6 БпЛА, тип яких ще встановлюють.
Удари припали по п’яти населених пунктах. У Богодухівському районі внаслідок нальоту FPV на село Одноробівка в Золочівській громаді пошкоджені три приватні будинки та шість господарчих споруд, а також гараж та електромережі. У Прудянці Харківського району постраждав приватний будинок. У Куп’янському районі (селах Сірий Яр та Петрівка) пошкоджені господарчі будівлі, машини та приватний будинок.
“Внаслідок обстрілів немає постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, начальник Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що 22 листопада, починаючи з 13:40, протягом години росіяни завдали більш як десять ударів FPV-дронами по селу Одноробівка.
