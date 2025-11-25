Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток враг атаковал на Харьковщине два раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении продолжается один бой вблизи населенного пункта Петропавловка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 107 боев.

Напомним, ранее военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатирует: враг почти одновременно активизировался по направлениям на Волчанск и Великий Бурлук. Машовец подробно проанализировал действия россиян и отметил, что на Харьковском направлении командование противника пытается «создать для себя очень удобные предпосылки, чтобы еще больше «откусить» достаточно весомый «кусок» Харьковской области на ее северо-востоке».