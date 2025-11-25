Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Від початку доби ворог атакував на Харківщині два рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник один раз атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку триває один бій поблизу населеного пункту Петропавлівка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 107 боїв.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатує: ворог майже одночасно активізувався у напрямках на Вовчанськ та Великий Бурлук. Машовець детально проаналізував дії росіян та зазначив, що на Харківському напрямку командування противника намагається «створити для себе дуже зручні передумови, щоб ще більше «відкусити» досить вагомий «шматок» Харківської області на її північному сході».