Вопреки ударам РФ, фермеры Харьковщины наращивают поголовье коров: данные
Фото: Wikimedia Commons
Меньше, чем за 10 месяцев, поголовье коров в Харьковской области в 2025 году выросло на 11,5%.
Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.
«Несмотря на постоянные обстрелы и блекауты, молочно-товарные фермы Харьковщины наращивают свое поголовье. Если на 1 января 2025 года в Харьковской области насчитывалось 17 580 коров, то уже на 1 октября этого года мы имели 20 300 голов. Несмотря на все – на 11,5% возросло поголовье. То есть фермеры верят в будущее. И очень бы хотелось, чтобы наши государственные органы власти считались с таким нелегким трудом», — подчеркнула Елена Жупинас.
