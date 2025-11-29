Попри удари РФ, фермери Харківщини нарощують поголів’я корів: дані

Менш ніж за 10 місяців поголів’я корів у Харківській області у 2025 році зросло на 11,5%.

Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

«Попри постійні обстріли, блекаути, молочнотоварні ферми Харківщини нарощують своє поголів’я. Якщо на 1 січня 2025 року в Харківській області нараховували 17 580 корів, то вже на 1 жовтня цього року ми мали 20 300 голів. Попри все – на 11,5% зросло поголів’я. Тобто фермери вірять у майбутнє. І дуже б хотілося, щоб наші державні органи влади зважали на таку нелегку працю», — підкреслила Олена Жупінас.