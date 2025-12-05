Live

«Важный для строительных компаний»: что за центр открыли на Харьковщине (фото)

Общество 14:18   05.12.2025
Виктория Яковенко
«Важный для строительных компаний»: что за центр открыли на Харьковщине (фото) Фото: ХОВА

На Харьковщине начал работу Учебно-инновационный испытательный центр, сообщили в ХОВА.

Он будет работать в безопасном пространстве обновленного корпуса ХНУ городского хозяйства имени Бекетова.

Цель центра – выполнение прикладных поисковых, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также решение комплексных задач в сфере научно-технологического развития региона и страны.

Центр для строительных компаний открыли на Харьковщине
Фото: ХОВА

«Создание такого испытательного центра – новые перспективы не только для университета. Это важнейший инструмент для наших подрядчиков и строительных компаний, которые смогут проверять качество работ и материалов. Ведь все строительные процессы сегодня должны отвечать самым высоким требованиям безопасности. Убежден, что центр будет востребован, ведь перед областью стоят масштабные задачи – строительство бетонных сооружений, защита энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Синегубов.

Центр для строительных компаний открыли на Харьковщине
Фото: ХОВА

«На базе лабораторий Центра студенты и ученые будут изучать методики исследования физических и механических свойств строительных материалов и конструкций, осваивать особенности конструирования и эксплуатации инженерных систем промышленных и гражданских сооружений», – отметил ректор вуза Игорь Белецкий.

Центр для строительных компаний открыли на Харьковщине
Фото: ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
