«Важный для строительных компаний»: что за центр открыли на Харьковщине (фото)
На Харьковщине начал работу Учебно-инновационный испытательный центр, сообщили в ХОВА.
Он будет работать в безопасном пространстве обновленного корпуса ХНУ городского хозяйства имени Бекетова.
Цель центра – выполнение прикладных поисковых, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также решение комплексных задач в сфере научно-технологического развития региона и страны.
«Создание такого испытательного центра – новые перспективы не только для университета. Это важнейший инструмент для наших подрядчиков и строительных компаний, которые смогут проверять качество работ и материалов. Ведь все строительные процессы сегодня должны отвечать самым высоким требованиям безопасности. Убежден, что центр будет востребован, ведь перед областью стоят масштабные задачи – строительство бетонных сооружений, защита энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Синегубов.
«На базе лабораторий Центра студенты и ученые будут изучать методики исследования физических и механических свойств строительных материалов и конструкций, осваивать особенности конструирования и эксплуатации инженерных систем промышленных и гражданских сооружений», – отметил ректор вуза Игорь Белецкий.
5 декабря 2025 в 14:18