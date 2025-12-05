«Важливий для будівельних компаній»: що за центр відкрили на Харківщині (фото)

На Харківщині розпочав роботу Навчально-інноваційний випробувальний центр, повідомили у ХОВА.

Він працюватиме в безпечному просторі оновленого корпусу ХНУ міського господарства імені Бекетова.

Зазначається, що мета центру – виконання прикладних пошукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також розв’язання комплексних задач у сфері науково-технологічного розвитку регіону та країни.

«Створення такого випробувального центру — нові перспективи не лише для університету. Це важливий інструмент для наших підрядників і будівельних компаній, які зможуть перевіряти якість робіт та матеріалів. Адже всі будівельні процеси сьогодні мають відповідати найвищим вимогам безпеки. Переконаний, що центр буде затребуваним, адже перед областю стоять масштабні завдання — зведення бетонних споруд, захист енергетичної інфраструктури», – підкреслив Синєгубов.

«На базі лабораторій Центру студенти та науковці вивчатимуть методики дослідження фізичних та механічних властивостей будівельних матеріалів і конструкцій, опановуватимуть особливості конструювання та експлуатації інженерних систем промислових і цивільних споруд», – зазначив ректор вишу Ігор Білецький.