«Важливий для будівельних компаній»: що за центр відкрили на Харківщині (фото)
На Харківщині розпочав роботу Навчально-інноваційний випробувальний центр, повідомили у ХОВА.
Він працюватиме в безпечному просторі оновленого корпусу ХНУ міського господарства імені Бекетова.
Зазначається, що мета центру – виконання прикладних пошукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також розв’язання комплексних задач у сфері науково-технологічного розвитку регіону та країни.
«Створення такого випробувального центру — нові перспективи не лише для університету. Це важливий інструмент для наших підрядників і будівельних компаній, які зможуть перевіряти якість робіт та матеріалів. Адже всі будівельні процеси сьогодні мають відповідати найвищим вимогам безпеки. Переконаний, що центр буде затребуваним, адже перед областю стоять масштабні завдання — зведення бетонних споруд, захист енергетичної інфраструктури», – підкреслив Синєгубов.
«На базі лабораторій Центру студенти та науковці вивчатимуть методики дослідження фізичних та механічних властивостей будівельних матеріалів і конструкцій, опановуватимуть особливості конструювання та експлуатації інженерних систем промислових і цивільних споруд», – зазначив ректор вишу Ігор Білецький.
