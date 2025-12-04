Live

Підприємству на Харківщині доведеться сплатити 1 млн грн: кому і навіщо

Суспільство 16:44   04.12.2025
Вікторія Яковенко
Харківські правоохоронці зобов’язали ТОВ, яке не платило оренду за ділянку, сплатити до бюджету громади майже 1 млн грн.

«Встановлено, що у 2011 році між двома власниками нежитлових будівель, розташованих у м. Первомайський (нині — Златопіль), і міськрадою укладено договір оренди земельної ділянки, на якій розміщені вказані приміщення», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Площа землі – майже 3,3 га, а вартість – понад 7,8 млн гр6, додали правоохоронці.

«Згодом будівлі придбало ТОВ, та до нього перейшли права і обов’язки орендаря ділянки. Проте підприємство проігнорувало зобов’язання за угодою і жодного разу не сплатило орендну плату. Внаслідок цього утворилася заборгованість», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці подали позов до ТОВ про стягнення заборгованості з орендної плати. Суд його задовольнив.

Тепер підприємство має сплатити Златопільській міськраді майже 1 млн гривень.

Автор: Вікторія Яковенко
