Підприємству на Харківщині доведеться сплатити 1 млн грн: кому і навіщо
Харківські правоохоронці зобов’язали ТОВ, яке не платило оренду за ділянку, сплатити до бюджету громади майже 1 млн грн.
«Встановлено, що у 2011 році між двома власниками нежитлових будівель, розташованих у м. Первомайський (нині — Златопіль), і міськрадою укладено договір оренди земельної ділянки, на якій розміщені вказані приміщення», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Площа землі – майже 3,3 га, а вартість – понад 7,8 млн гр6, додали правоохоронці.
«Згодом будівлі придбало ТОВ, та до нього перейшли права і обов’язки орендаря ділянки. Проте підприємство проігнорувало зобов’язання за угодою і жодного разу не сплатило орендну плату. Внаслідок цього утворилася заборгованість», – зазначили у прокуратурі.
Тож правоохоронці подали позов до ТОВ про стягнення заборгованості з орендної плати. Суд його задовольнив.
Тепер підприємство має сплатити Златопільській міськраді майже 1 млн гривень.
4 Грудня 2025 в 16:44