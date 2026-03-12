Перші хвилини після удару РФ по підприємству в Харкові показали копи (відео)
В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували перші хвилини після російської атаки на місто напередодні, 11 березня.
“Ворожий дрон влучив у цивільне підприємство. На жаль, є загиблі та поранені. Щирі співчуття родинам загиблих. Наші патрульні одразу прибули на місце події. Разом із рятувальниками та медиками вони допомагали евакуйовувати людей із пошкоджених будівель, супроводжували постраждалих до карет швидкої допомоги та надавали усю необхідну допомогу”, – зазначили правоохоронці.
Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області
Нагадаємо, 11 березня безпілотник атакував компанію в Шевченківському районі в момент, коли люди тільки-но прийшли на роботу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: двоє чоловіків загинули. Ще семеро людей поранені. З них три жінки. Стан поранених чоловіків – середній, одного з них навіть відпустили лікуватися додому. А от жінки – всі важкі, відзначив в.о. медичного директора ОКЛ Костянтин Лобойко. Він запевнив: лікарі роблять усе необхідне, щоб стабілізувати стан постраждалих. Синєгубов наголосив: підприємство, яке атакували окупанти, не мало жодного стосунку до військових об’єктів. Він назвав цей злочин цілеспрямованим терором проти харківського бізнесу.
