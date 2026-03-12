Live

Первые минуты после удара РФ по предприятию в Харькове показали копы (видео)

Происшествия 16:14   12.03.2026
Виктория Яковенко
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области опубликовали первые минуты после российской атаки на город накануне, 11 марта.

«Вражеский дрон попал в гражданское предприятие. К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования семьям погибших. Наши патрульные сразу прибыли на место происшествия. Вместе со спасателями и медиками они помогали эвакуировать людей из поврежденных зданий, сопровождали пострадавших к машинам скорой помощи и оказывали всю необходимую помощь», — отметили правоохранители.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, 11 марта беспилотник атаковал компанию в Шевченковском районе в момент, когда люди только пришли на работу. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: двое мужчин погибли. Еще семь человек ранены. Из них три женщины. Состояние раненых мужчин – среднее, одного из них даже отпустили лечиться домой. А вот женщины – все в тяжелом состоянии, отметил и.о. медицинского директора ОКЛ Константин Лобойко. Он заверил: врачи делают все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пострадавших. Синегубов подчеркнул: предприятие, которое атаковали оккупанты, не имело никакого отношения к военным объектам. Он назвал это преступление целенаправленным террором против харьковского бизнеса.

Автор: Виктория Яковенко
